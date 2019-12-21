Türkiye
İstanbul'da Trafik Vakfı araç çekemeyecek21 Aralık 2019 Cumartesi 11:09 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 11:39
İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi.
İstanbul Valiliği, 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın, kentte park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valiliği istanbul trafik vakfı araç çekici