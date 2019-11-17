Türkiye
Süt sağım makinesiyle sahte içki üretmişler17 Kasım 2019 Pazar 10:37 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 10:45
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte içki üretildiğini tespit etti.
İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte içki, 25 litre etil alkol, içki imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 içki şişesi kapüşonu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A.'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
Kaynak: AA
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