Kaza, gece saat 02.24'te Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin 'dur' ihtarına uymayan 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde takla attı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Öte yandan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halinde olan biri cip 6 araca çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin caddeye girişi ve otomobillere hasar verme anı da çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA