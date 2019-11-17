Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum-Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kavşakta kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA