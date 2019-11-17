Türkiye
Otomobil tırın altına girdi: 3 ölü17 Kasım 2019 Pazar 09:17 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 09:20
Çorum'da, tırın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum-Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kavşakta kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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