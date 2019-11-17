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Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı17 Kasım 2019 Pazar 06:58 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 07:29
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Terör örgütü DEAŞ deaş operasyonu Adana