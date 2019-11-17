"Ayşenaz" isimli Türk bandıralı ticari gemideki bir kişinin kalp krizi geçirme tehlikesi bulunduğu ve acilen tıbbi tahliyesine ihtiyaç olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Datça'nın 52 mil güneybatısında uluslararası sularda çalışma başlattı.

Sahil güvenlik ekipleri tıbbi tahliye faaliyetinin emniyetli bir şekilde yapılması için sağlık personelini de alarak bölgeye hareket etti.

Ekipler, 33 yaşındaki S.K'ye ilk müdahaleyi gemide yaptıktan sonra güvenli bir şekilde gemiden alarak güvenlik botuyla Datça Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirdi.

İskelede bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA