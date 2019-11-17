Dünya
İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı hayatını kaybetti17 Kasım 2019 Pazar 00:36 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 00:35
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.
İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, liderlerinden Mısır asıllı Sudan vatandaşı Helvacı'nın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
Helvacı'nın naaşı, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.
Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesinden 1980'lerde mezun olan Helvacı, Sudan'da bir üniversitede din eğitimi alanında doktora yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: mısır müslüman kardeşler İhvan Muhammed el-Helvacı İstanbul