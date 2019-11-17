Türkiye

Isparta'da trafik kazası: 1'i uzman çavuş 2 yaralı

17 Kasım 2019 Pazar 02:02 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 02:04

Isparta'da, kamyonetin önce park halindeki bir diğer kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve beraberindeki uzman çavuş ağır yaralandı.