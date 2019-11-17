İzmir'de 2 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı17 Kasım 2019 Pazar 00:18 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 00:26
İzmir'in Urla ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tire'de de kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir'den Çeşme istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 VE 697 plakalı minibüs, otoyoldaki Güzelbahçe ayrımını geçtikten sonra sol arka tekerinin parçalanması nedeniyle devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüsteki 13 Suriyeli uyrukludan ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Çocuklar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Urla Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tire'den Gökçen istikametine giden 20 yaşındaki Mert Urhan'ın idaresindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet, asri mezarlık mevkisinde N.Y. yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Urhan ve motosiklette bulunan 24 yaşındaki Emrah Sezer yola savruldu. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Urhan hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Sezer'in tedavisi devam ediyor.
Kamyon şoförü N.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA