Yerli makineli tüfek PMT-76 için geri sayım başladı17 Kasım 2019 Pazar 10:24 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 10:27
Türkiye son yıllarda ürettiği yeli ve milli silahlarla dünyada söz sahibi konuma geldi. O silahlardan sonuncusu olan PMT-76, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Kırıkkale'deki fabrikasında test aşamasında.
Tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanan, 15 testi başarıyla geçen, Mehmetçiğin gücüne güç katacak yeni platform makineli tüfek PMT-76 için geri sayım başladı.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen PMT-76, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. En önemli özelliği ise araç üzerine monte edilip dakikada 900 atım yapabiliyor olması.
12 kilogram ağırlığındaki PMT-76'nın eskili menzili 800 metre ve tek namluda 20 bine kadar atış yapabiliyor.
12 tane prototip üretildi
PMT-76 platform makineli tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.
PMT-76 platform makineli tüfekten şu ana kadar 12 tane prototip üretildi. Toplam 35 kalifikasyon testini geçtikten sonra seri üretime başlanacak.
Haber: Emre Yüncü
Kamera: Ümit Kumcuoğlu