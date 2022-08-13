Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sürücüsüz market aracı 1 kilometre yol alıp devrildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde, park halindeyken freni boşalarak hareketlenen elektrikli market aracı, yola çıkarak trafikte yaklaşık 1 kilometre ilerleyip devrildi.
Olay Tuzluçayır Mahallesi 587'nci Sokak'taki zincir marketin önünde meydana geldi.
Evlere servis için kullanılan elektrikli araç, marketin önünde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareketlendi. Araç, sürücüsüz olarak yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Durumu fark eden market çalışanları da aracın peşinden koştu.
Yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan olayda, yokuş aşağı yaklaşık 1 kilometre ilerleyen araç, kaldırıma çarpıp devrildi. Araçta hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
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