Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdılar
İstanbul Beşiktaş'ta iki kişi, trafikte sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı. O anlar, trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Zincirlikuyu mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde personel bulunan servis minibüsünün sürücüsü ile başka bir araçtaki kişiler arasında tartışma çıktı.
Güzergahında devam eden minibüsü takip eden iki kişi, Ulus'ta trafik yoğunluğu dolayısıyla ilerleyemeyen aracın önüne geçerek, tekme, yumruk ve taşla minibüse saldırdı.
Yaşanan saldırı anı ve sürücünün manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Toplumsal Şiddet
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