Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Yozgat
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