Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Aile Hekimi Savaş E., tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında itirafçı olan 2 "mahrem imam" ile eski askeri lise öğrencisinin beyanlarında adı geçen şüphelilerden birinin, Bakırköy'de bir Aile Sağlığı Merkezinde hekimlik yaptığını belirledi.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Aile Hekimi Savaş E'nin, ankesör telefon üzerinden 18 defa ardışık arandığını ve güncel yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü İstanbul
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