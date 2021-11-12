Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 20:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen 2'si İsrailli, 1'i Türk 3 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Çamlıca Kulesi'ne gelen 3 kişi, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.
Seyir terasında çekim yaparken kendi aralarında konuştukları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.
Terörle Mücadele polisi tarafından gözaltına alınan 2'si İsrailli, 1'i Türk, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından tutuklanma talebiyle Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiler.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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