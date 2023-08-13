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Türkiye
İHA 13.08.2023 10:24

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Yeşilırmak'a uçtu

Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada boğulmaktan kurtarılan aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Yeşilırmak'a uçtu
[Fotograf: İHA]

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan Tokat’ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker idaresindeki otomobil, Amasya-Erzincan Karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Yeşilırmak’a uçtu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Yeşilırmak'a uçtu

Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Suların içindeki araçta bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner Kuş ve Zekiye Kuş , Ümit Şeker, Güllü Şeker ve sürücü Salim Şeker yaralandı.

Büyük çabalar sonucu çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Yeşilırmak'a uçtu

Zekiye Kuş, Güllü Şeker ve Salim Şeker ileri tetkik tedavileri için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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