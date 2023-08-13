Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.08.2023 08:52

İzmir açıklarındaki düzensiz göçmenleri İHA tespit etti

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarındaki düzensiz göçmenleri İHA tespit etti
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarındaki düzensiz göçmenleri İHA tespit etti

Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İnsansız hava aracı belirledi

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Diyarbakır merkezli safari operasyonu: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Tüketici hakem heyetleri 7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı
10:35
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
10:28
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Yeşilırmak'a uçtu
10:19
Çiçekçiliğin Ulusal Meslek Standardı belirlendi
10:22
Ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor
10:09
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a çıktı
Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya
Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya
FOTO FOKUS
Beşiktaş'taki tarihi yalı böyle çöktü
Beşiktaş'taki tarihi yalı böyle çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ