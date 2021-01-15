Kaza, Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi.

Hikmet Y'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kanal içindeki sürücüyü çıkardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan Hikmet Y'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bir süre ambulansta kalp masajı yapılan Hikmet Y, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.