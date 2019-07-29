Bombalardan, kurşunlardan kaçtılar. Kendilerine kucak açan Türkiye'ye sığındılar.

Türkiye, yanı başında ölümden kaçan 4 milyon Suriyeli'yi geçici koruma statüsü vererek ağırlıyor.

Son dönemde ise Suriyeliler ile ilgili bilinçli bir şekilde özellikle de sosyal medyada dezenformasyon yayılıyor.Ortaya atılan iddialar ile gerçek çok farklı...

İşte Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Vatandaşlık aldıkları, seçimlerde oy kullandıkları, üniversiteye sınavsız girdikleri iddia edildi.

İddiaların hedefinde, Türkiye'de geçici koruma statüsünde barınan Suriyeliler var.

Suriyeliler ile ilgili ortaya atılan son iddia, İstanbul'daki Suriyelilerin sınır dışı edildiği yönünde. Oysa ki gerçek farklı.

Sadece kaçak göçmenler yani kaydı olmayan Suriyeliler geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Geçici koruma statüsü verildi

Doğru bilinen yanlışlar bununla sınırlı değil. Örneğin Suriyelilere vatandaşlık verildiği iddiası bunlardan biri.

Oysa ki Suriyeliler, geçici koruma statüsünde hayatlarını sürdürüyor.

Seçimlerde oy kullandıkları iddiası da aynı şekilde gerçeği yansıtmıyor.

Bir başka algı ise eğitim üzerinden yapılıyor. Suriyelilerin üniversitelere sınavsız ve burslu girdikleri yönünde yanlış bilgi yayılıyor. Bu iddia da diğerleri gibi doğru değil.

Peki Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?

Avrupa Birliği'nin mülteciler için gönderdiği fon onlara dağıtılıyor. Kızılaykart ile yapılan maddi yardımların yüzde 85'i Avrupa Birliği fonlarından sağlanıyor.

Asılsız iddialar bu şekilde uzayıp gidiyor.

Uzmanlar, bu asılsız iddiaların aynı odaktan beslendiğini belirtiyor. Provokasyon uyarısı yapıyor.

Kaynak: TRT Haber