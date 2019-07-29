Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
Gri listede aranan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan isimli PKK'lı teröristin 26 Temmuz 2019'da Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği tespit edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2019
Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA