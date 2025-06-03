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Türkiye
AA 03.06.2025 16:00

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
[Fotograf: AA]

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, ülkelerine temelli dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde geçiş işlemlerini yaptırıyor.

Buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

Suriyelilerden 25 yaşındaki Ahmet İsmail, 7 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı

Türkiye'de kaldığı sürede aklının her zaman ülkesinde olduğunu anlatan İsmail, "Suriye'de artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde savaşın bitmesiyle dönmeye karar verdiğini ifade eden 19 yaşındaki Ekrem Ömer, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ve ailesiyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Suriyeli 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, huzurun sağlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini aktararak, "Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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