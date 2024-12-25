Suriyeliler vatanlarına dönüyor

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Jandarma trafik ekipleri de aileleriyle geçiş için sınır kapısında bekleyen çocuklarla yakından ilgilenip, onlara trafik kuralları bilgilerinin hikayeleştirilerek anlatıldığı kitap hediye ediyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'na konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Ülkesine dönenlerden 9 yaşındaki Dibo El Hader çok sevdiği bisikletini sürerek sınırı geçti, 14 yaşındaki Muna Es Said de kedisi "Kiraz" ile memleketi Şam'a döndü.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarına yardımcı oluyor.

Suriyelilerden 19 yaşındaki Şehid Hac Salih, "İdlib'e gidiyoruz çok mutluyuz, çok şükür savaş bitti. Türkiye'de de çok mutlu olduk, herkese teşekkür ederiz. Dedemler bizi bekliyor, onlara kavuşacağız. Ülkeme gidip okumak istiyorum, Türkiye'de okumadım, okuyup hemşire olmak istiyorum." dedi.

"Savaş bitti, artık ülkemize dönüyoruz"

Muna Es Said de ailesi ve kedisi Kiraz ile memleketi Şam'a gittiğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl sonra ülkesinde kendilerini bekleyen halası ve dedesine kavuşacağını anlatan Said, "Çok heyecanlıyım, savaş bitti artık ülkemize gidiyoruz." dedi.

9 yaşındaki Maysa Alamori de "Şimdi Suriye'ye gideceğiz ama Türkiye'yi ve buradaki arkadaşlarımı çok özleyeceğim." diye konuştu.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Fatma Alarda , iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındığını belirterek, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, çok eziyet çektik. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de herkes bize kucak açtı. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'ye zarar vermesin" dedi.

Merih Şıh Muhammet de "Savaş bitti, Esed gitti. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, çok yardım ettiler bize. Şimdi Suriye'ye gidiyorum, orada bir şey kalmadı. Allah razı olsun sizden." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Remzo ise ülkesinde savaşın bittiğini belirterek "Sağ olsun Türkiye bize gerekeni fazlasıyla yaptı. Türkiye ile Suriye zaten kardeş ülke. Türkiye'ye kalbimizden teşekkür ederiz" diye konuştu.