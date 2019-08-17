Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
18 Ağustos 2019 Pazar 03:29 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 03:31
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat devam ediyor. Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen 10 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Ceylanpınar'a gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.
10 araçlık Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
Sevkıyatın Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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