Ceylanpınar'a gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

10 araçlık Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

Sevkıyatın Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber