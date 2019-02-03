Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA