Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Şara-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Bakan Şeybani, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.