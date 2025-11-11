Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.11.2025 00:46

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Şara-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Şara-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
[Fotograf: AA]

Bakan Şeybani, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Suriye ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Balıkesir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:01
Trump: Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz
23:56
Balıkesir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
23:47
Ekvador'da bir cezaevinde 27 mahkum ölü bulundu
23:40
Kocaeli'de çöken apartmanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu edildi
22:50
Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
22:26
Hamas: İsrail, ateşkesin ilk ayında 107'si çocuk 271 Filistinliyi öldürdü
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 38 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
Soykırımcı İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 38 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ