AA 10.11.2025 23:38

Kocaeli'de çöken apartmanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Dilara Bilir'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Kocaeli'de çöken apartmanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu edildi

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra ailesinin mezarını ziyaret eden Dilara'nın, dedesi ve babaannesiyle yaşayacağı öğrenildi.

Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.

ETİKETLER
Kocaeli
