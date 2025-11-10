"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada karar yazısına ulaşıldı

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın tutuklanmasına ilişkin karar yazısında, şüphelilere yüklenen "şike" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Kararda, şüpheli Erkan Arslan'ın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde, 2021-2025 arasında toplam 35 milyon 179 bin 61 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu ifade edildi.

Arslan'ın, Şans Oyunları Hizmetleri olarak faaliyet gösteren bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı olduğu, ilgili firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi olduğu kaydedildi.

Kararda, şüpheli Arslan'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, 4 Ekim'e kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını beyan ettiği belirtildi.

Arslan'ın, futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu belirtilen kararda, şüphelinin tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Yakup Yapıcı ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını kabul etti

Kararda, şüpheli Yakup Yapıcı'nın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde 2021-2025 arasında toplam 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam bin 124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi olduğu aktarıldı.

Şüpheli Yapıcı'nın, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu bir bahis sitesinin uygulamasındaki hesabını 2019-2023 arasında kullandığı esnada ise amatör liglerde il hakemliği ve daha sonra Ocak 2023'te ise bölgesel yardımcı hakemlik yaptığını, bir bahis sitesi üzerinden yaklaşık bir yıldır oynadığını beyan ettiği vurgulandı.

Kararda, şüpheli Yapıcı'nın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

Okat'ın cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi üyelik şifresi bulundu

Şüpheli Nevzat Okat'ın MASAK işlemleri incelendiğinde ise 2021-2025 arasında yaklaşık toplam 50 milyon 267 bin 645 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu vurgulandı.

Kararda, Okat'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, ifadesinde, Şubat 2025'ten itibaren de profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiği, çıktığı maçlarla ilgili hiçbir telkin ve yönlendirme ile karşılaşmadığı, 2 bahis sitesinde üyeliklerinin bulunduğunu ve bu sitelerde oyun oynadığını beyan ettiği anlatıldı.

Kararda, şüpheli Okat'ın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, Okat'ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Murat Özkaya'nın "müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu" tespiti

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın, futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, şüphelinin Trendyol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı olduğu aktarıldı.

Şüphelinin yöneticiliğini yaptığı futbol kulübünde müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığının açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı anlatılan kararda, şüphelinin yakalanma anında cep telefonu şifresini kolluk görevlileri ile paylaşmadığı da göz önüne alındığında, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, dosyadaki bilgi ve belgeler kapsamında, suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına yönelik somut olgu olması, delilerin henüz tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği ise hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman ile gazeteci Umut Eken’in tutuklanmasına karar verdi.