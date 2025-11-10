Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2025 20:57

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 eyleme karıştığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Kapıkule'de 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada karar yazısına ulaşıldı
21:51
ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
21:33
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
21:00
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
20:14
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Atatürk'ün Kitap Dünyası" sergisi açıldı
20:14
Rusya'ya yurt dışından giren sim kartların internet erişimi engellenecek
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Sakarya'da TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Sakarya'da TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ