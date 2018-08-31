Sürat Pateni Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Milliler, Erzurum'da girdikleri kampta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buzun en hızlıları, yeni antrenörleri Polonyalı Anna Lokanova ile hedeflerine koşuyor.

Yeni antrenör göreve başladı

Sürat Pateni Milli Takımı'nın başına, Polonyalı sürat paten antrenörü Anna Lukanova getirildi.

Lukanova, "Bu takımı seçmemin sebebi de bu takıma bir şeyler katabilmemdi. Buradaki çocukların istekliliğini, sportif anlamda başarı anlamında açlığını biliyorum." dedi.

Antrenör Lukanova'nın hedefi şampiyonluk

Yeni antrenör Anna Lukanova eşliğinde çalışan Türk milli takımı, Erzurum buz hokeyi salonunda olimpiyatlar öncesi gücüne güç, hızına hız katıyor.

Anna Lukonova'nın hedefi de büyük:

"Genel olarak hedefimiz olimpiyatlar. Her şeyi adım adım yapmaktan hoşlanıyorum. Bu yılki hedefimiz genel olarak yetişkinlerin Avrupa Şampiyonası Dünya Gençler Şampiyonası'nda iyi başarılar elde etmek."

Lukonova, sempatik tavırları ile sporcuların gönlünde taht kurdu.

Kaynak: TRT Haber