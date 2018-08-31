Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

Bolu Göynük Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangın kontrol altına alındı

Bunun üzerine bölgeye, Göynük, Mudurnu ve çevre ilçelerin orman işletme şeflikleri ekipleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.

Öte yandan Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin de bölgeye gönderildiği ve yangının söndürülmesi için Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Yangın, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nallıhan, Çayırhan ve Beypazarı ile Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Geyve ve Taraklı işletme şefliklerine bağlı arazözler ile yakın ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına İstanbul'dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Çamlıca köyünün üst mevkisinde ziraat arazisinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Tarım arazisinde başlayan yangının kim tarafından başlatıldığının belirlenmesi için çalışma yapıldığını da belirten Keskin, "Rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yayılan yangına ekiplerimiz müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterin de desteği ile söndürüldü" dedi.

Hasan Keskin, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek. Yangın söndürme çalışmasına, köylüler, orman işçileri ve jandarma ekiplerinin de arasında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. Halen çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA