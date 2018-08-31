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Danıştay saldırısı sanığı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

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Danıştay saldırısı sanığı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: osman yıldırım, Edirne, Danıştay saldırısı davası
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