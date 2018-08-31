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Danıştay saldırısı davasında karar

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'a, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi.

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Danıştay saldırısı davasında karar

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'a, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi.

Sanıkları Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Etiketler: danıştay saldırısı, Alparslan Arslan
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