Düzensiz göçmenler arasında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Muğla Fethiye'de, İblis Burnu açıklarında yakaladığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen arasında yer alan ve kendisini Iraklı olarak tanıtan bir şüphelinin, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü PKK üyesi olma" şüphesiyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan Şahcan T. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Şahcan T., mahkemede "adli kontrol ihlali" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

3 kişi gözaltına alınmıştı

Fethiye'de dün sahil güvenlik ekiplerince, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 1 Suriye, 1 Pakistan, 14 Filistin ve 18 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA. İHA