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Çiftlik Bank benzeri yapının CEO'su yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO'su Tamer Budak yakalandı.

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Çiftlik Bank benzeri yapının CEOsu yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İzmir'de enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 milyon TL'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubu'na operasyon başlatıldı.

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin CEO'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

Tamer Budak'ın, Artvin Hopa'dan geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, Budak saklandığı bir evde yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Budak'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: izmir, çiftlik bank
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