Batman'da şehit askerler için tören

Batman 14. İUS Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ile Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar'ın da katıldığı törenin ardından Güven'in cenazesi memleketi Samsun'a, Turan'ın naaşı ise Zonguldak'a uğurlandı.

Batman Kozluk Kumlupınar Köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatılmıştı.

Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ile Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan kaldırıldıkları Kozluk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA