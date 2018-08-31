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TSK'dan Münbiç hattında 38. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 38. devriye görevini yaptı.

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TSKdan Münbiç hattında 38. devriye

"Mehmetçik'in şefkatli eli Münbiç'te de huzur kaynağı" şeklinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 38. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.


 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, munbic, devriye
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