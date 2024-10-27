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Türkiye
AA 27.10.2024 14:35

Sümela Manastırı'na yoğun ilgi: 9 ayda 395 bin kişi gezdi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, 2024 yılının 9 aylık döneminde 395 bin 994 turisti ağırladı. Yaz turizm sezonunda yoğun turist ağırlayan manastır, en fazla ağustos ayında 111 bin 814 turiste ev sahipliği yaptı.

Sümela Manastırı'na yoğun ilgi: 9 ayda 395 bin kişi gezdi

Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde, 300 metre yüksekteki kayalar oyularak inşa edilen manastır, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, her dönem kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon'daki gezi rehberinde ilk sıralarda yer alıyor.

Turizm sezonunu tamamlayan Sümela Manastırı, misafirlerine manzarasının yanı sıra trekking, dağ bisikleti, foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

En çok ziyaretçi girişi ağustos ayında yaşandı

Bünyesinde barındığı "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi'yle de dikkati çeken Sümela Manastırı, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı Ocak-Eylül 2024'te 395 bin 994 turist ziyaret etti.

Yaz turizm sezonunda yoğun turist ağırlayan manastır, bu kapsamda en fazla ağustos ayında 111 bin 814 turiste ev sahipliği yaptı.

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