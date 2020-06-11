Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, yaptığı açıklamada, hedeflerinin ilçede turizmi canlandırmak ve Suluhan Kervansarayını cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Kervansaray'ın tarihi İpekyolu üzerinde bulunduğunu anlatan Ayca, "17. yüz yıl başlarında yapıldığı bilinen ve klasik Osmanlı şehir içi hanları tarzında, Esba Nasuh Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Buranın bir ismi de Nasuh Paşa Hanı'dır" dedi.

"Suluhan Kervansarayı'nı harekete geçireceğiz"

Tarihi kervansarayının canlanması için çalıştıklarını belirten Ayca, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir güzelliğe sahip, çarşıya da ayrı bir güzellik katan tarihi Suluhan Kervansarayı'nı harekete geçireceğiz. Bu hanın içinde hiçbir boş dükkan kalmadan, ilçede el sanatlarıyla uğraşan ustalarımıza burada bir dükkan tahsis edeceğiz. Böylece Suluhan'da yeniden bir hareketlilik sağlayarak, ilçe turizmi de de destekçi olacağız."