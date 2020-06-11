Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 32 daireli apartman karantinada
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 32 daireli apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde oturduğu 8 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, karar üzerine 32 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Etiketler: kayseri haberler kayseri koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:30
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