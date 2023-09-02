Sultangazi'de 'kaçak ameliyat' şüphelilerine tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, söz konusu ameliyatları şüpheli D.N'nin gerçekleştirdiği, D.N'nin ameliyat ettiği iki kişinin de kendisinden şikayetçi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, D.N'yi ve olayı birlikte gerçekleştirdikleri belirlenen M.K. ile K.İ. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.N. ve M.K. tutuklandı, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.