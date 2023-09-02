Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.09.2023 00:26

Sultangazi'de 'kaçak ameliyat' şüphelilerine tutuklama

İstanbul Sultangazi'deki özel bir hastanede görevli doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sultangazi'de 'kaçak ameliyat' şüphelilerine tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, söz konusu ameliyatları şüpheli D.N'nin gerçekleştirdiği, D.N'nin ameliyat ettiği iki kişinin de kendisinden şikayetçi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, D.N'yi ve olayı birlikte gerçekleştirdikleri belirlenen M.K. ile K.İ. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.N. ve M.K. tutuklandı, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
00:52
Brent petrol rekor kırdı
00:48
Fransa'da siyahi gencin ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı
00:44
Kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
00:36
Uluslararası Göç Örgütü: Resmi olarak iklim göçü çağına girdik
00:10
Güney Afrika'da polisle çatışmaya giren 18 soyguncu öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
FOTO FOKUS
DBP'li Aydeniz güvenlik tedbiri alan polislerle tartıştı
DBP'li Aydeniz güvenlik tedbiri alan polislerle tartıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ