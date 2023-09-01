Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu

Tören öncesi düğün evinde davetlilere pilav, tavuk ve ayran ikram edildi.
Yemek sonrası Sapanca Belediyesi Düğün Salonu'ndaki törende davetlilerden bazılarında mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de 112 Acil Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 30 kişi, tedavi altına alındı.
Düğün töreni, davetlilerin rahatsızlanması nedeniyle erken bitti.