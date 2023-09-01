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Türkiye
AA 01.09.2023 23:05

Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı
[Fotograf: AA]

Esma Hanım köyünde fındık toplamaya gelen işçileri taşıyan A.K. idaresindeki traktörün römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör römorkunda bulunan 15 işçi ile sürücü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, Gübüdere mevkisinde fındık bahçesinden dönen mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrildiğini belirterek, römorkta bulunan 15 işçi ile sürücünün yaralandığını kaydetti.

Aslan, hastaneye sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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