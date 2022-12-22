İstanbul Sultangazi'de otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

1 fabrika işçisi kayıp

Olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sularında başladığını belirterek şunları söyledi:

"Yangın dolasıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 itfaiye aracı ile halen sürdürülmektedir. Yangın kontrol altına alınmış ve bir kısım alanda soğutma çalışmalarına geçildi. Soğutma çalışmaları da bir kısım alanda devam etmektedir. Bir kişiden haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşabilmeyi, haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun."

Alevler yan fabrikaya sıçradı

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.