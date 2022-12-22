Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tek otomobilde 14 düzensiz göçmen
Kars'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilden 15 kişi çıktı. 14 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
İçinde 14 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kars
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