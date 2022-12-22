Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve alkollü olan araç sürücüsü, otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı.

Araçların zarar gördüğü olayda daha sonra sürücü sokaktan uzaklaştı.

Meydana gelen olay sokakta bulunan bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.