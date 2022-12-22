Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde alkollü araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Otomobilin park halindeki araçlara çarparak zarar verdiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen ve alkollü olan araç sürücüsü, otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı.
Araçların zarar gördüğü olayda daha sonra sürücü sokaktan uzaklaştı.
Meydana gelen olay sokakta bulunan bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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