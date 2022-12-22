Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 2 personel yaralı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personelin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı söyledi.
Samsun Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait botun saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptığı ifade edildi.
Çarpma sonucu botta bulunan 5 personelden 2'sinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Sinop'un Bozburun açıklarında 20 Aralık'ta akşam saatlerinde bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı.
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