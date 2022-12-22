Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve "örgüt üyesi olmak" suçundan hükümlü 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul FETÖ Terörle Mücadele
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