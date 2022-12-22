Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum’da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Trafik polisleri, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında tırın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti.
Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yakın bölgede devriye görevi yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek sürücü Remzi Uslu'ya kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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