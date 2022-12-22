Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 01:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da çıkan iki yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde iki ayrı ev yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 çocuk dumandan etkilendi.
Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde H.B.’ye ait ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilen R.E.Y. ile N.P. hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Berber Sokak'ta bir site içerisinde meydana gelen ve yaralananın olmadığı diğer bir ev yangınında ise maddi hasar oluştu.
Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.
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