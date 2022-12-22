Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yerinde 11 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de kaçakçılara geçit verilmiyor. Ekiplerin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 11 kaçak cep telefonu bulundu.
Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir işyerinde ekiplerce arama yapıldı.
Aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık Cep Telefonu
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